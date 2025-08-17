Определились судьи матча Лиги чемпионов УЕФА между "Ференцварошем" и "Карабахом"

Определились судьи игры плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ференцварошем" (Венгрия) и "Карабахом".

Как сообщает Report, первый матч в Венгрии будет обслуживать бригада судей из Португалии.

Главным судьей встречи будет Жуан Педру да Силва Пинейру. Ему будут помогать Бруну Мигел Алвеш Жезуш и Лусиану Антонио Гомеш Майя. Функции четвертого судьи будет выполнять Клаудио Филипе Руиво Перейра.

Тьягу Бруну Лопеш Мартинш будет видеопомощником судьи (VAR), а Фабио Оливейра Мелу - ассистентом видеопомощника судьи.

Отметим, что встреча "Ференцварош" - "Карабах" состоится 19 августа и начнется в 23:00 по бакинскому времени.