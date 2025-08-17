О нас

Определились судьи матча Лиги чемпионов УЕФА между "Ференцварошем" и "Карабахом"

Определились судьи матча Лиги чемпионов УЕФА между "Ференцварошем" и "Карабахом" Определились судьи игры плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ференцварошем" (Венгрия) и "Карабахом".
Футбол
17 августа 2025 г. 13:58
Определились судьи матча Лиги чемпионов УЕФА между Ференцварошем и Карабахом

Определились судьи игры плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ференцварошем" (Венгрия) и "Карабахом".

Как сообщает Report, первый матч в Венгрии будет обслуживать бригада судей из Португалии.

Главным судьей встречи будет Жуан Педру да Силва Пинейру. Ему будут помогать Бруну Мигел Алвеш Жезуш и Лусиану Антонио Гомеш Майя. Функции четвертого судьи будет выполнять Клаудио Филипе Руиво Перейра.

Тьягу Бруну Лопеш Мартинш будет видеопомощником судьи (VAR), а Фабио Оливейра Мелу - ассистентом видеопомощника судьи.

Отметим, что встреча "Ференцварош" - "Карабах" состоится 19 августа и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Ferentsvaroş" - "Qarabağ" oyununun hakimləri müəyyənləşib

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
Трое погибли, еще столько же пострадали в ДТП в Дагестане
Трое погибли, еще столько же пострадали в ДТП в Дагестане
10 августа 2025 г. 19:54
МИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
ФотоМИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
11 августа 2025 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi