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    Определились судьи матча "Виктория" - "Карабах"

    Представителем УЕФА на встрече будет румын Ионел Пискану

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Определились судьи матча "Виктория" (Чехия) - "Карабах" в 3-м классификационном раунде Лиги чемпионов по футболу. 

    Как сообщает Report на ссылкой на официальный сайт агдамского клуба, игру на стадионе "Дусан Арена" в городе Пльзень рассудит бригада македонских судей. 

    Главным судьей на матче будет Александр Ставрев, боковые судьи - Марьян Кировски и Деян Констадинов, в качестве четвертого судьи выступит Димитар Мекаровски. 

    Представителем УЕФА на встрече будет румын Ионел Пискану.

    Отметим, что матч "Виктория" - "Карабах" состоится 26 июля, он начнется в 22:15 по бакинскому времени. 

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