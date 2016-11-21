Определились судьи на матч "Слован" - "Карабах"

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы судьи на матч 5-го тура Лиги Европы по футболу между клубом "Карабах" и клубом "Слован", который пройдет в Чехии.

Как сообщает Report, игру, которая состоится 24 ноября, рассудит бригада рефери из Швеции.

Лига Европы, групповой раунд, 5-й тур

22:00. "Слован" (Чехия) - "Карабах" (Азербайджан)

Главный судья: Стефан Йоханнессон.

Судья-помощники: Фредрик Нильссон, Мехмет Джулум.

Дополнительный судья-помощник: Андреас Экберг, Кристоффер Карлссон.

Четвертый судья: Магнус Сйоблом (все из Швеции).

Судья-инспектор: Стефано Подески (Сан-Марино).

Представитель УЕФА: Рой Каткарт (Северная Ирландия).