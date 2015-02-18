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    ​Определились судьи матча "Нефтчи" - "Карабах"

    Обнародованы имена судей XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Обнародованы имена судей XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, центральная встреча тура - матч "Нефтчи" - "Карабах" поручена рефери ФИФА Алияру Агаеву.

    Встречу будут обслуживать 6 судей. Помощь дополнительных судей будет нужна и на встрече между бакинскими командами АЗАЛ и "Интер". Столичным дерби будет управлять бывший главный судья международной степени Фариз Юсифов.

    19 февраля

    15:00. АЗАЛ (Баку) – "Интер" (Баку)

    Судьи: Фариз Юсифов, Эльман Мусаев, Эльшан Аджалов, Нахид Алиев

    Дополнительные помощники судей: Вусал Алиев, Рамиль Ахмедов

    Баку, "AZAL Arena"

    17:00. "Габала" - "Хазар-Лянкяран"

    Судьи: Рагим Гасанов, Мунис Абдуллаев, Искендер Алиев, Омар Пашаев

    Габалинский городской стадион

    17:00. "Симург" (Закатала) – "Сумгаит"

    Судьи: Орхан Мамедов, Мубариз Гашимов, Кямран Байрамов, Халил Халилов

    Закатальский городской стадион

    19:00. "Нефтчи" (Баку) – "Карабах" (Агдам)

    Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Мехман Махмудов, Вагиф Мусаев

    Дополнительные помощники судей: Эльвин Аскеров, Ингилаб Мамедов

    “Bakcell Arena”

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