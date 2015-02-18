​Определились судьи матча "Нефтчи" - "Карабах"

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Обнародованы имена судей XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, центральная встреча тура - матч "Нефтчи" - "Карабах" поручена рефери ФИФА Алияру Агаеву.

Встречу будут обслуживать 6 судей. Помощь дополнительных судей будет нужна и на встрече между бакинскими командами АЗАЛ и "Интер". Столичным дерби будет управлять бывший главный судья международной степени Фариз Юсифов.

19 февраля

15:00. АЗАЛ (Баку) – "Интер" (Баку)

Судьи: Фариз Юсифов, Эльман Мусаев, Эльшан Аджалов, Нахид Алиев

Дополнительные помощники судей: Вусал Алиев, Рамиль Ахмедов

Баку, "AZAL Arena"

17:00. "Габала" - "Хазар-Лянкяран"

Судьи: Рагим Гасанов, Мунис Абдуллаев, Искендер Алиев, Омар Пашаев

Габалинский городской стадион

17:00. "Симург" (Закатала) – "Сумгаит"

Судьи: Орхан Мамедов, Мубариз Гашимов, Кямран Байрамов, Халил Халилов

Закатальский городской стадион

19:00. "Нефтчи" (Баку) – "Карабах" (Агдам)

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Мехман Махмудов, Вагиф Мусаев

Дополнительные помощники судей: Эльвин Аскеров, Ингилаб Мамедов

“Bakcell Arena”