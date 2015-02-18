​Определились судьи матча "Нефтчи" - "Карабах"

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Обнародованы имена судей XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, центральная встреча тура - матч "Нефтчи" - "Карабах" поручена рефери ФИФА Алияру Агаеву.
Встречу будут обслуживать 6 судей. Помощь дополнительных судей будет нужна и на встрече между бакинскими командами АЗАЛ и "Интер". Столичным дерби будет управлять бывший главный судья международной степени Фариз Юсифов.
19 февраля
15:00. АЗАЛ (Баку) – "Интер" (Баку)
Судьи: Фариз Юсифов, Эльман Мусаев, Эльшан Аджалов, Нахид Алиев
Дополнительные помощники судей: Вусал Алиев, Рамиль Ахмедов
Баку, "AZAL Arena"
17:00. "Габала" - "Хазар-Лянкяран"
Судьи: Рагим Гасанов, Мунис Абдуллаев, Искендер Алиев, Омар Пашаев
Габалинский городской стадион
17:00. "Симург" (Закатала) – "Сумгаит"
Судьи: Орхан Мамедов, Мубариз Гашимов, Кямран Байрамов, Халил Халилов
Закатальский городской стадион
19:00. "Нефтчи" (Баку) – "Карабах" (Агдам)
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Мехман Махмудов, Вагиф Мусаев
Дополнительные помощники судей: Эльвин Аскеров, Ингилаб Мамедов
“Bakcell Arena”
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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