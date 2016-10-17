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    Определились судьи на матч "Карабах" - ПАОК

    Игру рассудят израильские рефери

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Определились судьи на матч 3-го тура между клубами "Карабах" и ПАОК в групповом раунде.

    Как сообщает Report, игру, которая пройдет 20 октября в Баку, рассудят израильские рефери.

    Лига Европы, III тур

    20 октября

    21:00. "Карабах" (Азербайджан) - ПАОК (Греция)

    Главный судья: Алон Ефет

    Боковые судьи: Данни Красиков, Ниссан Давиди

    Дополнительные судьи-помощники: Рой Рейншрейбер, Зив Адлер 

    Четвертый судья: Кирилл Баликин (все из Израиля)

    Судья-инспектор: Игорь Ищенко (Украина)

    Представитель УЕФА: Рудольф Маннаерц (Бельгия)

    Баку, Стадион им. Тофика Бахрамова.

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