Определились судьи на матч "Карабах" - ПАОК

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Определились судьи на матч 3-го тура между клубами "Карабах" и ПАОК в групповом раунде.
Как сообщает Report, игру, которая пройдет 20 октября в Баку, рассудят израильские рефери.
Лига Европы, III тур
20 октября
21:00. "Карабах" (Азербайджан) - ПАОК (Греция)
Главный судья: Алон Ефет
Боковые судьи: Данни Красиков, Ниссан Давиди
Дополнительные судьи-помощники: Рой Рейншрейбер, Зив Адлер
Четвертый судья: Кирилл Баликин (все из Израиля)
Судья-инспектор: Игорь Ищенко (Украина)
Представитель УЕФА: Рудольф Маннаерц (Бельгия)
Баку, Стадион им. Тофика Бахрамова.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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