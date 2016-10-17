Определились судьи на матч "Карабах" - ПАОК

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Определились судьи на матч 3-го тура между клубами "Карабах" и ПАОК в групповом раунде.

Как сообщает Report, игру, которая пройдет 20 октября в Баку, рассудят израильские рефери.

Лига Европы, III тур

20 октября

21:00. "Карабах" (Азербайджан) - ПАОК (Греция)

Главный судья: Алон Ефет

Боковые судьи: Данни Красиков, Ниссан Давиди

Дополнительные судьи-помощники: Рой Рейншрейбер, Зив Адлер

Четвертый судья: Кирилл Баликин (все из Израиля)

Судья-инспектор: Игорь Ищенко (Украина)

Представитель УЕФА: Рудольф Маннаерц (Бельгия)

Баку, Стадион им. Тофика Бахрамова.