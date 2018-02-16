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    Определились судьи матча Азербайджан-Беларусь

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Определились судьи предстоящего товарищеского матча между национальными командами Азербайджана и Беларуси по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, главным судьей встречи будет Андрис Трейманис.

    Ему будут помогать Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников. Все трое рефери ФИФА - латвийцы.

    Отметим, что встреча пройдет 23 марта на Бакинском олимпийском стадионе. 

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