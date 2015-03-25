Определились судьи игры между командами Азербайджана и Мальты

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Обнародованы имена судей на предстоящем 28 марта между национальными командами Азербайджана и Мальты отборочном групповом матче ЕВРО-2016.

Как сообщает Report, игра поручена судейской бригаде во главе с турецким судьей Халисом Озкахя.

Судьями на боковой линии будут Джем Сатман и Акрем Кан, дополнительными помощниками - Мете Калкаван и Толга Озкалфа, а в качестве запасного судьи будет Кемал Йылмаз.

Поляк Павел Чикановский выполнит функцию представителя УЕФА, а итальянец Косимо Болоньино - судьи-инспектора.

Отметим, что предстоящий на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч между командами Азербайджана и Мальты начнется в 21:00.