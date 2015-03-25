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    Определились судьи игры между командами Азербайджана и Мальты

    Матч начнется на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:00

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Обнародованы имена судей на предстоящем 28 марта между национальными командами Азербайджана и Мальты отборочном групповом матче ЕВРО-2016.

    Как сообщает Report, игра поручена судейской бригаде во главе с турецким судьей Халисом Озкахя.

    Судьями на боковой линии будут Джем Сатман и Акрем Кан, дополнительными помощниками - Мете Калкаван и Толга Озкалфа, а в качестве запасного судьи будет Кемал Йылмаз.

    Поляк Павел Чикановский выполнит функцию представителя УЕФА, а итальянец Косимо Болоньино - судьи-инспектора.

    Отметим, что предстоящий на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч между командами Азербайджана и Мальты начнется в 21:00.

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