Определились судьи финальных игр Лиги чемпионов и Евролиги

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы имена арбитров финальных игр кубков Европы по футболу.

Как сообщает Report, предстоящая 18 мая решающая встреча Евролиги между командами "Ливерпуль" (Великобритания) и "Севилья" (Испания) поручена шведу Юнасу Эрикссону. На боковой линии ему будут помогать земляки Матиас Класениус и Даниэль Ванмарк, в качестве дополнительных помощников выступят Стефан Юханессон и Маркус Стрембергссон, дополнительным помощником арбитра будет Мехмет Чулум. Норвежец Свейн Оддвар Моэн станет четвертым судьей. Встреча пройдет на стадионе Sent Yakob Park в городе Базель.

26 мая на стадионе Sitta del Trikolor в итальянском городе Реджо-нель-Эмилия состоится финальная встреча Лиги чемпионов между женскими футбольными командами. Матч между командами "Вольфсбург" (Германия) и "Лион" (Франция) будет обслуживать венгерский рефери Каталин Кулчар. В судейской бригаде на боковой линии будут Юдит Кулчар и Андреа Хима (Венгрия), судьей выступит Денди Гаал, дополнительным помощником арбитра - итальянка Лучия Абруццезе.

И наконец, предстоящая 28 мая на стадионе San-Siro в Милане (Италия) финальная встреча Лиги чемпионов поручена судейской бригаде из Великобритании. Встречу между испанскими командами "Реал Мадрид" и "Атлетико" будет обслуживать Марк Клаттенбург. Арбитрами боковой линии будут Симон Бек и Джейк Коллин, дополнительными помощниками - Энтони Тейлор и Андре Марринер, дополнительным помощником арбитра - Стюарт Барт. Функцию 4-го судьи выполнит Виктор Кашшаи из Венгрии.

Отметим, что финальная игра Лиги чемпионов среди женщин пройдет в 20:00 по Бакинскому времени, а остальные 2 встречи - в 22:45.