Определились стартовые составы сборных Северной Македонии и Азербайджана

Объявлены стартовые составы сборных Северной Македонии и Азербайджана, которые сойдутся в товарищеском матче в Скопье.

Объявлены стартовые составы сборных Северной Македонии и Азербайджана, которые сойдутся в товарищеском матче в Скопье.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, команды выйдут на поле со следующими составами:

Северная Македония: 22. Дамьян Шишковский, 3. Стефан Ашковски, 5. Никола Серафимов, 6. Висар Муслиу, 7. Элиф Элмас, 8. Давид Бабунски, 10. Энис Барди, 13. Стефан Ристовски (к), 16. Бобан Николов, 23. Илия Нестеровски, 24. Лупче Дориев.

Главный тренер: Благоя Милевски.

Азербайджан: 12. Шахруддин Магомедалиев, 4. Бахлул Мустафазаде, 6. Ходжат Ахверди, 8. Эмин Махмудов (к), 11. Рамиль Шейдаев, 15. Бахтияр Гасанализаде, 19. Эльвин Джафаргулиев, 20. Ричард Алмейда, 21. Озан Джан Кёкчю, 22. Алексей Исаев, 24. Муса Гурбанлы.

Запасные игроки: 1. Эмиль Балаев, 23. Салахат Агаев, 2. Амин Сейдиев, 3. Азер Салахлы, 5. Джалал Гусейнов, 7. Намик Алескеров, 9. Ренат Дадашов, 10. Махир Эмрели, 13. Анатолий Нуриев, 14. Джейхун Нуриев, 16. Эльвин Джамалов, 17. Торал Байрамов, 5. Антон Кривоцюк, 25. Ровлан Мурадов, 26. Гисмят Алиев.

Главный тренер: Джанни Де Бьязи.

Отметим, что матч на "Национальной арене Тоше Проески" начнется в 17:00 по бакинскому времени.