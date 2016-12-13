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    Определились соперники сборных Азербайджана на Чемпионате Европы

    U-19 находится в 7-ой, а U-17 - в 11-ой группе

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня прошла жеребьевка первого отборочного этапа Чемпионата Европы среди сборных групп U-17 и U-19 для сезона 2017/2018.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, жеребьевка была организована в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.

    Сборная Азербайджана U-17 получила место в 11-ой группе. Она встретится со сборными Ирландии, Украины и Болгарии. Матчи пройдут 10, 13 и 16 октября будущего года в Болгарии.

    Соперниками разместившейся в 7 группе сборной U-19 являются Сербия, Ирландия и Кипр.

    Матчи этой группы состоятся 4, 7 и 10 октября будущего года в Ирландии. 

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