Определились соперники сборных Азербайджана на Чемпионате Европы

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня прошла жеребьевка первого отборочного этапа Чемпионата Европы среди сборных групп U-17 и U-19 для сезона 2017/2018.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, жеребьевка была организована в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.

Сборная Азербайджана U-17 получила место в 11-ой группе. Она встретится со сборными Ирландии, Украины и Болгарии. Матчи пройдут 10, 13 и 16 октября будущего года в Болгарии.

Соперниками разместившейся в 7 группе сборной U-19 являются Сербия, Ирландия и Кипр.

Матчи этой группы состоятся 4, 7 и 10 октября будущего года в Ирландии.