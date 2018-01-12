 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определились соперники "Реал Мадрида" и "Барселоны" в Королевском кубке Испании

    Эти команды в 1/4 финала сыграют с Леганес и Эспаньол соответственно

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьёвка четвертьфинальных матчей Королевского кубка Испании по футболу.

    Как сообщает Report, "Реал Мадрид" и "Барселона" встретятся с относительно слабыми командами.

    Эти клубы в 1/4 финала сыграют с "Леганес" и "Эспаньол" соответственно. Согласно жеребьевке, "Атлетико" сыграет с "Севильей" , "Валенсия" с "Алавесом".

    Отметим, что первые матчи будут сыграны 17 января, а ответные - 24 января. Клубы "Реал Мадрид", "Барселона", "Севилья" и "Алавес" первые матчи проведут на выезде.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi