Определились соперники "Реал Мадрида" и "Барселоны" в Королевском кубке Испании

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьёвка четвертьфинальных матчей Королевского кубка Испании по футболу.

Как сообщает Report, "Реал Мадрид" и "Барселона" встретятся с относительно слабыми командами.

Эти клубы в 1/4 финала сыграют с "Леганес" и "Эспаньол" соответственно. Согласно жеребьевке, "Атлетико" сыграет с "Севильей" , "Валенсия" с "Алавесом".

Отметим, что первые матчи будут сыграны 17 января, а ответные - 24 января. Клубы "Реал Мадрид", "Барселона", "Севилья" и "Алавес" первые матчи проведут на выезде.