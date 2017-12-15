Определились соперники "Нефтчи" в сборах в Анталии

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Уточнен план подготовки футбольной команды "Нефтчи" в зимний сезон.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, распущенные сегодня на отдых члены команды соберутся 5 января для прохождения тренировочных сборов в два этапа.

Первый этап с упором на физическую подготовку состоится в Баку 15 января. 12 января планируется проведение проверочного матча с одним из местных клубов.

17-31 января команда будет находиться в турецкой Анталье и разместится в отеле Alva Donna в Белеке. На этом этапе основное внимание уделят технической и тактической подготовке. В Турции планируются 5 проверочных матчей. Флагман встретится 22 января с "ОСК-Хабаровск", 25 января – румынской "Конкордией" и украинским "Черноморцем", 27 января – российским клубом "Крылья советов".

Информация о мачте в рамках тренировочных сборов 30 января будет распространена после уточнения соперника.