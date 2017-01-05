Определились соперники "Кяпяз" на зимнем сборе

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Определились соперники гянджинского клуба "Кяпяз" на проверочных матчах, предстоящих во время зимнего учебно-тренировочного сбора футбольной команды.

Как сообщает Report, команда, которая за три дня проведет четыре проверочных матча, встретится с клубами I Дивизиона и Премьер-лиги.

17 января в 11:00 "желто-синие" встретятся с МОИК, а в 15:00 - с АЗАЛ. 19 января в первой половине дня гянджинцы встретятся с командой "Карабах Локбатан", а во второй половине дня (в 15:00) - с "Зиря". Матч с "Зиря" пройдет на игровой площадке команды-соперницы, а все остальные встречи – на стадионе Dalğa Arena.

На проверочные матчи гянджинский клуб выйдет с двумя различными составами.