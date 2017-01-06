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    Определились соперники клуба "Сабаиль" на учебно-тренировочном сборе

    Команда встретится с казахстанским и венгерским клубами

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Определились соперники товарищеских встреч продолжающего подготовку второго круга в I Дивизионе Азербайджана клуба "Сабаиль", которые пройдут в рамках сборов в Баку и Анталии.

    Как сообщает Report, 10 января команда встретится с МОИК, а спустя 2 дня - с командой дубль "Нефтчи". Обе встречи пройдут на стадионе Bayıl Arena.

    Сборы клуба "Сабаиль" начнутся с 14 января. В Турции запланированы 3 товарищеские встречи клуба. 19 января соперниками команды будет казахстанский клуб "Кайрат", а 26 января – венгерский "Сегед".

    Имя соперника на предстоящем 24 января матче пока не уточнено. 

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