Определились соперники "Карабаха" и "Габалы" в плей-офф Лиги Европы

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы по футболу.
Как сообщает Report, на церемонии в штабе УЕФА в швейцарском городе Ньон определились соперники "Карабаха" и "Габалы".
Для выхода в групповой раунд Евролиги "Карабах" должен одолеть "Гетеборг" (Швеция), а "Габала" должна отстранить от борьбы команду "Марибор" (Словения). Согласно жеребьевке, обе команды проведут матчи на выезде.
|"Астана" (Казахстан)
|БАТЭ (Беларусь)
|"Мидтьюлланд" (Дания)
|"Османлыспор" (Турция)
|"Локомотива" (Хорватия)
|"Генк" (Бельгия)
|"Динамо" (Тбилиси, Грузия)
|ПАОК (Греция)
|"Бейтар" (Израиль)
|"Сент-Этьен" (Франция)
|"Марибор" (Словения)
|"Габала" (АЗЕРБАЙДЖАН)
|"Астра" (Румыния)
|"Вест Хэм" (Англия)
|"Брондбю" (Дания)
|"Панатинаикос" (Греция)
|"Гент" (Бельгия)
|"Шкендия" (Македония)
|"Сендерюске" (Дания)
|"Спарта" (Чехия)
|"Гетеборг" (Швеция)
|"Карабах" (АЗЕРБАЙДЖАН)
|"Арока" (Португалия)
|"Олимпиакос" (Греция)
|"Тренчин" (Словакия)
|"Рапид" (Австрия)
|АЕК Ларнака (Кипр)
|"Слован" (Чехия)
|"Аустрия" (Австрия)
|"Русенборг" (Норвегия)
|"Войводина" (Сербия)
|"Алкмаар" (Нидерланды)
|"Славия" (Чехия)
|"Андерлехт" (Бельгия)
|"Фенербахче" (Турция)
|"Грассхопперс" (Швейцария)
|"Краснодар" (Россия)
|"Партизани" (Албания)
|"Истанбул Башакшехир" (Турция)
|"Шахтёр" (Украина)
|"Сассуоло" (Италия)
|"Црвена Звезда" (Сербия)
|"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
|"Хайдук" (Хорватия)
Отметим, что матчи раунда плей-офф состоятся 18 и 25 августа.
Sport DepartmentАвтор новости
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