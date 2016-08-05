Определились соперники "Карабаха" и "Габалы" в плей-офф Лиги Европы

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, на церемонии в штабе УЕФА в швейцарском городе Ньон определились соперники "Карабаха" и "Габалы".

Для выхода в групповой раунд Евролиги "Карабах" должен одолеть "Гетеборг" (Швеция), а "Габала" должна отстранить от борьбы команду "Марибор" (Словения). Согласно жеребьевке, обе команды проведут матчи на выезде.

"Астана" (Казахстан) БАТЭ (Беларусь) "Мидтьюлланд" (Дания) "Османлыспор" (Турция) "Локомотива" (Хорватия) "Генк" (Бельгия) "Динамо" (Тбилиси, Грузия) ПАОК (Греция)

"Бейтар" (Израиль) "Сент-Этьен" (Франция) "Марибор" (Словения) "Габала" (АЗЕРБАЙДЖАН) "Астра" (Румыния) "Вест Хэм" (Англия) "Брондбю" (Дания) "Панатинаикос" (Греция) "Гент" (Бельгия) "Шкендия" (Македония) "Сендерюске" (Дания) "Спарта" (Чехия)

"Гетеборг" (Швеция) "Карабах" (АЗЕРБАЙДЖАН) "Арока" (Португалия) "Олимпиакос" (Греция) "Тренчин" (Словакия) "Рапид" (Австрия) АЕК Ларнака (Кипр) "Слован" (Чехия) "Аустрия" (Австрия) "Русенборг" (Норвегия) "Войводина" (Сербия) "Алкмаар" (Нидерланды) "Славия" (Чехия) "Андерлехт" (Бельгия) "Фенербахче" (Турция) "Грассхопперс" (Швейцария) "Краснодар" (Россия) "Партизани" (Албания) "Истанбул Башакшехир" (Турция) "Шахтёр" (Украина)





"Сассуоло" (Италия) "Црвена Звезда" (Сербия) "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) "Хайдук" (Хорватия)

Отметим, что матчи раунда плей-офф состоятся 18 и 25 августа.