Определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче" в Лиге Европы

14 декабря, 2015 18:07

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, в результате жеребьевки "Галатасарай" встретится с "Лацио", а "Фенербахче" - с "Локомотивом". "Валенсия" (Испания) - "Рапид" (Вена, Австрия) "Фиорентина" (Италия) - "Тоттенхем" (Англия) "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Порту" (Португалия) "Фенербахче" (Турция) - "Локомотив" (Москва, Россия) "Андерлехт" (Бельгия) - "Олимпиакос" (Греция) "Мидтьюлланн" (Дания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) "Аугсбург" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) "Спарта" (Прага, Чехия) - "Краснодар" (Россия) "Галатасарай" (Турция) - "Лацио" (Италия) "Сьон" (Швейцария) - "Брага" (Португалия) "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Шальке" (Германия) "Олимпик" (Марсель, Франция) - "Атлетик" (Испания) "Сельвия" (Испания) - "Мольде" (Норвегия) "Спортинг" (Португалия) - "Байер" (Германия) "Вильярреал" (Испания) - "Наполи" (Италия) "Сент-Этьен" (Франция) - "Базель" (Швейцария).

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.