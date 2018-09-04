Определились соперники "Габалы" в Юношеской лиге УЕФА

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Определились соперники "Габалы" на Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.
Как сообщает Report, в I этапе "красно-черные", завоевавшие путевку на соревнования как победители организованной АФФА Юношеской лиги, встретятся с "Шерифом".
Первый матч состоится 3 октября в Габале, а ответный – 24 октября в Тирасполе.
В случае победы "Габалы" над "Шерифом", клуб встретится с победителем пары "Герта" (Германия) и "Лех" (Польша).
Первый матч состоится 7 ноября в Габале, а ответный выездной матч – 28 ноября.
Результаты жеребьевки:
I этап
"Алтынорду" (Турция) - ХИК (Финляндия)
"Жилина" (Словакия) - "Монпелье" (Франция)
"Базель" (Швейцария) - "Гамильтон Академикал" (Шотландия)
"Динамо" (Киев, Украина) - "Септември" (Болгария)
"Эльфсборг" (Швейцария) - "Рейкьявик" (Исландия)
"Андерлехт" (Бельгия) - "Адмира Ваккер" (Австрия)
"Митьюлланд" (Дания) - "Богемиан" (Ирландия)
"Челси" (Англия) - "Мольде" (Норвегия)
АЕЛ (Кипр) - ПАОК (Греция)
"Сигма" (Чехия) - "Марибор" (Словения)
"Габала" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова)
"Герта" (Германия) - "Лех" (Польша)
"Астана" (Казахстан" - "Влажния" (Албания)
"Анжи" (Россия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
"Виторул" (Румыния) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
"Минск" (Беларусь) - "Иллеш Академия" (Венгрия)
II этап
"Андерлехт" (Бельгия) - "Адмира Ваккер" (Австрия) / "Динамо" (Киев, Украина) - "Септември" (Болгария)
"Митьюлланд" (Дания) - "Богемиан" (Ирландия) / "Базель" (Швейцария) - "Гамильтон Академикал" (Шотландия)
"Алтынорду" (Турция) - ХИК (Финляндия) / "Жилина" (Словакия) - "Монпелье" (Франция)
"Эльфсборг" (Швейцария) - "Рейкьявик" (Исландия) / "Челси" (Англия) - "Мольде" (Норвегия)
АЕЛ (Кипр) - ПАОК (Греция) / "Минск" (Беларусь) - "Иллеш Академия" (Венгрия)
"Габала" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова) / "Герта" (Германия) - "Лех" (Польша)
"Астана" (Казахстан" - "Влажния" (Албания) / "Виторул" (Румыния) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
"Сигма" (Чехия) - "Марибор" (Словения) / "Анжи" (Россия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).
Sport DepartmentАвтор новости
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