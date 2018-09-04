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    Определились соперники "Габалы" в Юношеской лиге УЕФА

    Первый матч состоится 3 октября в Габале

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Определились соперники "Габалы" на Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

    Как сообщает Report, в I этапе "красно-черные", завоевавшие путевку на соревнования как победители организованной АФФА Юношеской лиги, встретятся с "Шерифом".

    Первый матч состоится 3 октября в Габале, а ответный – 24 октября в Тирасполе.

    В случае победы "Габалы" над "Шерифом", клуб встретится с победителем пары "Герта" (Германия) и "Лех" (Польша).

    Первый матч состоится 7 ноября в Габале, а ответный выездной матч – 28 ноября. 

    Результаты жеребьевки:

    I этап

    "Алтынорду" (Турция) - ХИК (Финляндия)

    "Жилина" (Словакия) - "Монпелье" (Франция) 

    "Базель" (Швейцария) - "Гамильтон Академикал" (Шотландия) 

    "Динамо" (Киев, Украина) - "Септември" (Болгария) 

    "Эльфсборг" (Швейцария) - "Рейкьявик" (Исландия) 

    "Андерлехт" (Бельгия) - "Адмира Ваккер" (Австрия) 

    "Митьюлланд" (Дания) - "Богемиан" (Ирландия) 

    "Челси" (Англия) - "Мольде" (Норвегия) 

    АЕЛ (Кипр) - ПАОК (Греция) 

    "Сигма" (Чехия) - "Марибор" (Словения) 

    "Габала" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова) 

    "Герта" (Германия) - "Лех" (Польша) 

    "Астана" (Казахстан" - "Влажния" (Албания) 

    "Анжи" (Россия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 

    "Виторул" (Румыния) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 

    "Минск" (Беларусь) - "Иллеш Академия" (Венгрия) 

    II этап

    "Андерлехт" (Бельгия) - "Адмира Ваккер" (Австрия) / "Динамо" (Киев, Украина) - "Септември" (Болгария) 

    "Митьюлланд" (Дания) - "Богемиан" (Ирландия) / "Базель" (Швейцария) - "Гамильтон Академикал" (Шотландия) 

    "Алтынорду" (Турция) - ХИК (Финляндия) / "Жилина" (Словакия) - "Монпелье" (Франция) 

    "Эльфсборг" (Швейцария) - "Рейкьявик" (Исландия) / "Челси" (Англия) - "Мольде" (Норвегия) 

    АЕЛ (Кипр) - ПАОК (Греция) / "Минск" (Беларусь) - "Иллеш Академия" (Венгрия) 

    "Габала" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова) / "Герта" (Германия) - "Лех" (Польша) 

    "Астана" (Казахстан" - "Влажния" (Албания) / "Виторул" (Румыния) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 

    "Сигма" (Чехия) - "Марибор" (Словения) / "Анжи" (Россия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

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