Определились соперники "Габалы" в Юношеской лиге УЕФА

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Определились соперники "Габалы" на Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

Как сообщает Report, в I этапе "красно-черные", завоевавшие путевку на соревнования как победители организованной АФФА Юношеской лиги, встретятся с "Шерифом".

Первый матч состоится 3 октября в Габале, а ответный – 24 октября в Тирасполе.

В случае победы "Габалы" над "Шерифом", клуб встретится с победителем пары "Герта" (Германия) и "Лех" (Польша).

Первый матч состоится 7 ноября в Габале, а ответный выездной матч – 28 ноября.

Результаты жеребьевки:

I этап

"Алтынорду" (Турция) - ХИК (Финляндия)

"Жилина" (Словакия) - "Монпелье" (Франция)

"Базель" (Швейцария) - "Гамильтон Академикал" (Шотландия)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Септември" (Болгария)

"Эльфсборг" (Швейцария) - "Рейкьявик" (Исландия)

"Андерлехт" (Бельгия) - "Адмира Ваккер" (Австрия)

"Митьюлланд" (Дания) - "Богемиан" (Ирландия)

"Челси" (Англия) - "Мольде" (Норвегия)

АЕЛ (Кипр) - ПАОК (Греция)

"Сигма" (Чехия) - "Марибор" (Словения)

"Габала" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова)

"Герта" (Германия) - "Лех" (Польша)

"Астана" (Казахстан" - "Влажния" (Албания)

"Анжи" (Россия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

"Виторул" (Румыния) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Минск" (Беларусь) - "Иллеш Академия" (Венгрия)

II этап

"Андерлехт" (Бельгия) - "Адмира Ваккер" (Австрия) / "Динамо" (Киев, Украина) - "Септември" (Болгария)

"Митьюлланд" (Дания) - "Богемиан" (Ирландия) / "Базель" (Швейцария) - "Гамильтон Академикал" (Шотландия)

"Алтынорду" (Турция) - ХИК (Финляндия) / "Жилина" (Словакия) - "Монпелье" (Франция)

"Эльфсборг" (Швейцария) - "Рейкьявик" (Исландия) / "Челси" (Англия) - "Мольде" (Норвегия)

АЕЛ (Кипр) - ПАОК (Греция) / "Минск" (Беларусь) - "Иллеш Академия" (Венгрия)

"Габала" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова) / "Герта" (Германия) - "Лех" (Польша)

"Астана" (Казахстан" - "Влажния" (Албания) / "Виторул" (Румыния) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Сигма" (Чехия) - "Марибор" (Словения) / "Анжи" (Россия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).