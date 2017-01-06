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    Определились соперники бакинского "Интера" на сборах в Анталье

    Первая встреча состоится 18 января

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Определились соперники бакинского клуба "Интер" на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье.

    Как сообщили Report в пресс-службе клуба, команда выйдет на 3 проверочных матча. 

    Первая встреча состоится 18 января "с румынской командой "Ботошани", которая после 21-го тура занимает 8 позицию с 25 очками. На следующий день соперником "Интера" станет чемпион Таджикистана "Истиглол". 21 января команда будет играть с "Оренбургом", выступающим в премьер-лиге России. 

    Отметим, что на официальном сайте румынского клуба "Политехника Ясси" написано, что 23 января состоится проверочный матч с "Интером". Однако столичный клуб заявил, что встреча с этим соперником не предусмотрена.

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