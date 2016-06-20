Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Определились соперники азербайджанских клубов во II квалификационном раунде Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, "Нефтчи" встретится с клубом "Бальзан" (Мальта). Команда, одержавшая победу на данной игре, встретится с победителем матча между командами "Шкендия" (Македония) и "Краковья" (Краков, Польша).

В случае победы "Габалы" над грузинским "Самтредиа", ей придется встретиться с победителем встречи между "Актобе" (Казахстан)- МТК (Венгрия).

В случае победы "Кяпяз" над "Дачия" (Молдова), команда встретится с победителем матча между "Адмира Ваккер" (Австрия) и "Спартак" (Миява, Словакия).

Игры пройдут 30 июня и 6 июля.