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    Определились соперники азербайджанских клубов во II квалификационном раунде Лиги Европы по футболу

    Стали известны команды, с которыми встретятся Нефтчи, Габала и Кяпяз

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Определились соперники азербайджанских клубов во II квалификационном раунде Лиги Европы по футболу. 

    Как сообщает Report, "Нефтчи" встретится с клубом "Бальзан" (Мальта). Команда, одержавшая победу на данной игре, встретится с победителем матча между командами "Шкендия" (Македония) и "Краковья" (Краков, Польша). 

    В случае победы "Габалы" над грузинским "Самтредиа", ей придется встретиться с победителем встречи между "Актобе" (Казахстан)- МТК (Венгрия). 

    В случае победы "Кяпяз" над "Дачия" (Молдова), команда встретится с победителем матча между "Адмира Ваккер" (Австрия) и "Спартак" (Миява, Словакия).

    Игры пройдут 30 июня и 6 июля. 

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