Определились самые дорогие футболисты, выступающие в топ-5 ведущих европейских чемпионатов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Определился самый высокооплачиваемый футболист в рейтинге стоимости футболистов, выступающих в топ-5 ведущих европейских чемпионатов. Как сообщает Report со ссылкой на CIES Football Observatory, согласно исследованиям организации, это нападающий французского ПСЖ Неймар. По словам специалистов, нынешняя стоимость форварда сборной Бразилии составляет 213 млн евро.

Второе место занял форвард "Барселоны" Лионель Месси (202,2 млн евро), а также их коллега по амплуа Харри Кейн из "Тоттенхэма" (194,7 миллиона евро).

Лучший игрок 2017 года по различным версиям, нападающий "Реала" Криштиану Роналду в этом списке занял 49-е место (80,4 млн евро).

Отметим, что при составлении списка учитывались возраст, позиция, срок контракта, результативность и международный статус игрока. В настоящее время самым дорогим в мире трансфером считается переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ, который обошелся в 222 млн евро.