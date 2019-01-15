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    Определились самые дорогие футболисты планеты

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Названы самые дорогие футболисты мира. 

    Как сообщает Report, согласно исследованиям KPMG Football Benchmark, больше всех стоит бразильский полузащитник ПСЖ Неймар – его трансфер оценивается в 229,1 миллиона евро.

    Вторым в списке значится самый молодой участник первой десятки – 20-летний чемпион мира и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе215 миллионов евро. 

    Замыкает тройку пятикратный обладатель "Золотого мяча", лучший бомбардир в истории "Барселоны" Лионель Месси 203,3 миллиона евро.

    Следом расположились египетский нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах (168,3 миллиона), лучший бомбардир ЧМ-2018 англичанин Харри Кейн (151,1 миллиона) из "Тоттенхема".

    Португальца Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия) аналитики оценили в 107,3 миллиона евро – это 12-е место.

    Отметим, что действующий обладатель "Золотого мяча", 33-летний хорват Лука Модрич не попал в число 50 самых дорогих игроков. 

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