Определились самые дорогие футболисты планеты

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Названы самые дорогие футболисты мира.

Как сообщает Report, согласно исследованиям KPMG Football Benchmark, больше всех стоит бразильский полузащитник ПСЖ Неймар – его трансфер оценивается в 229,1 миллиона евро.

Вторым в списке значится самый молодой участник первой десятки – 20-летний чемпион мира и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе – 215 миллионов евро.

Замыкает тройку пятикратный обладатель "Золотого мяча", лучший бомбардир в истории "Барселоны" Лионель Месси – 203,3 миллиона евро.

Следом расположились египетский нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах (168,3 миллиона), лучший бомбардир ЧМ-2018 англичанин Харри Кейн (151,1 миллиона) из "Тоттенхема".

Португальца Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия) аналитики оценили в 107,3 миллиона евро – это 12-е место.

Отметим, что действующий обладатель "Золотого мяча", 33-летний хорват Лука Модрич не попал в число 50 самых дорогих игроков.