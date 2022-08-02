Определились потенциальные соперники "Нефтчи" в плей-офф Лиги конференций

Определились потенциальные соперники "Нефтчи" в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Определились потенциальные соперники "Нефтчи" в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, стали известны итоги жеребьевки в швейцарском Ньоне.

Если "черно-белые" одолеют австрийскую команду "Рапид" (Вена) в III квалификационном раунде, то в следующем раунде они встретятся с победителем пары "Вадуц" (Лихтенштейн) / "Коньяспор" (Турция).

Отметим, что первый матч стадии плей-офф состоится 18 августа, а ответный - 25 августа. Первая встреча "Нефтчи" с "Рапидом" состоится 4 августа дома, а ответный матч - 11 августа на выезде. Победитель этой пары проведет свой первый матч в плей-офф на выезде.