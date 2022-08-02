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Определились потенциальные соперники "Нефтчи" в плей-офф Лиги конференций

Определились потенциальные соперники "Нефтчи" в плей-офф Лиги конференций Определились потенциальные соперники "Нефтчи" в плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Футбол
2 августа 2022 г. 16:55
Определились потенциальные соперники Нефтчи в плей-офф Лиги конференций

Определились потенциальные соперники "Нефтчи" в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, стали известны итоги жеребьевки в швейцарском Ньоне.

Если "черно-белые" одолеют австрийскую команду "Рапид" (Вена) в III квалификационном раунде, то в следующем раунде они встретятся с победителем пары "Вадуц" (Лихтенштейн) / "Коньяспор" (Турция).

Отметим, что первый матч стадии плей-офф состоится 18 августа, а ответный - 25 августа. Первая встреча "Нефтчи" с "Рапидом" состоится 4 августа дома, а ответный матч - 11 августа на выезде. Победитель этой пары проведет свой первый матч в плей-офф на выезде.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Neftçi"nin pley-offdakı potensial rəqibləri bəlli olub

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