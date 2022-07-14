Определились потенциальные соперники "Карабаха" на третьем квалификационном этапе ЛЧ

Стали известны потенциальные соперники ФК "Карабах" на третьем квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Стали известны потенциальные соперники ФК "Карабах" на третьем квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, если "Карабах" победит швейцарский "Цюрих" на втором квалификационном этапе, то он займет место в корзине.

Подопечные Гурбана Гурбанова встретятся с одной из четырех пар или с кипрским клубом "Аполлон" (Лимассол).

Это пары:

"Лудогорец" (Болгария) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)

"Марибор" (Словения) - "Шериф" (Молдова)

"Линфильд" (Ирландия) - "Будё-Глимт" (Норвегия)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Слован" (Словакия).