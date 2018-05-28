Определились потенциальные соперники "Карабаха" в I квалификационном этапе Лиги чемпионов - СПИСОК

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Определились все потенциальные соперники "Карабаха" в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, 19 июня азербайджанский клуб примет участие в жеребьевке наряду с такими командами, как "Шкендия" (Maкедония), "Oлимпия" (Любляна, Словения), "Дюделанж" (Люксембург), "Спартак" (Словакия), "Валетта" (Мальта), "Викингур" (Фарерские острова), "Крузейдерс" (Северная Ирландия), "Алашкерт" (Армения), "Сутьеска" (Черногория), "Судува" (Литва), "Корк Сити" (Ирландия), "Спартак" (Латвия), "Валюр" (Исландия), "Флора" (Эстония), "Toрпедо" (Грузия) и победитель первого этапа.

На первом этапе состоится мини-турнир между командами "Линкольн", "Санта-Колома", "Ла Флорита" и "Дрита", победитель которого пройдет в I квалификационный этап.

Учитывая, что УЕФА не даст разрешение на матч между азербайджанской и армянской командами, за исключением "Алашкерта" потенциальным соперником "Карабаха" может стать любая из вышеназванных команд.

Отметим, что первые матчи в рамках I квалификационного этапа Лиги чемпионов состоятся 10-11 июля, а ответные встречи пройдут 17-18 июля.