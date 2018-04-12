Определились последние два полуфиналиста Лиги чемпионов - ВИДЕО

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Определились последние два полуфиналиста Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Report, это немецкая "Бавария" и испанский "Реал Мадрид".

"Бавария" сыграла вничью с "Севильей" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась со счётом 0:0. Хозяева на протяжении матча больше атаковали, но так и не смогли распечатать ворота голкипера испанской команды Давида Сории. В первом матче, в Севилье, "Бавария" одержала победу со счётом 2:1.

"Реал" на своём поле уступил "Ювентусу". Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счётом 3:1 в пользу туринцев. На 2-й минуте Сами Хедира подбежал к краю штрафной мадридцев и сделал подачу на дальнюю штангу, где без опеки оказался Марио Манджукич, точно пробивший в угол ворот. На 37-й минуте хорватский нападающий оформил дубль после навеса Штефана Лихтштайнера. Третий мяч забил Блез Матьюди, обыгравший голкипера "Реала" Кейлора Наваса. На 93-й минуте красную карточку получил Джанлуиджи Буффон, который покинул поле. Арбитр Майкл Оливер назначил в ворота "Ювентуса" пенальти, который успешно реализовал Криштиану Роналду. Напомним, первый матч в Турине завершился со счётом 3:0 в пользу "сливочных". Таким образом, "Реал" отправляется в полуфинал турнира, а "Ювентус" завершает своё выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

Лига чемпионов

1/4 финала, ответные матчи

11 апреля

22:45. "Реал Мадрид" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 1:3

Голы: Криштиану Роналду, 90 + 8 - Марио Манджукич, 2; 37. Блейз Матьюди, 61

Красная карточка: Джанлуиджи Буффон, 90 + 3 ("Ювентус")

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Первый матч - 3:0

22:45. "Бавария" (Германия) - "Севилья" - 0:0 (Испания)

Краснуя карточка: Хоакин Корреа, 90 + 2 ("Севилья")

Главный арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)

Первый матч - 2:1