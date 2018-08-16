Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Определились помощники главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Королевской испанской футбольной федерации, помощниками 48-летнего специалиста будут Лоренсо Дель Посо и Хуанхо Гонсалес.

Лоренсо Дель Посо назначен на должность спортивного терапевта, а Хуанхо Гонсалес станет новым техническим аналитиком.

Отметим, что дебют для сборной Испании с новым тренерским штабом состоится в рамках Лиги наций против Англии.

Встреча состоится 8 сентября в Лондоне.