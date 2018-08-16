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    Определились помощники главного тренера сборной Испании

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Определились помощники главного тренера сборной Испании Луиса Энрике. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Королевской испанской футбольной федерации, помощниками 48-летнего специалиста будут Лоренсо Дель Посо и Хуанхо Гонсалес.

    Лоренсо Дель Посо назначен на должность спортивного терапевта, а Хуанхо Гонсалес станет новым техническим аналитиком.  

    Отметим, что дебют для сборной Испании с новым тренерским штабом состоится в рамках Лиги наций против Англии.

    Встреча состоится 8 сентября в Лондоне.

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