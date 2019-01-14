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    Определились помощники главного тренера сборной Азербайджана U21

    Сербский специалист будет работать со знакомыми ему тренерами

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Определились помощники главного тренера сборной Азербайджана U21 Милана Обрадовича. 

    Как сообщает Report, одним из помощников 42-летнего специалиста стал главный тренер дублеров "Сумгайыта" Эльбрус Мамедов.

    Другим же помощником М.Обрадовича является украинец. Это - Роман Кожуховский, возглавлявший до приезда в Азербайджан дублеров эстонского клуба "Нымме Калью".

    Драгослав Полексич станет помощником нового главного тренера по работе с вратарями. 

    Отметим, что Милан Обрадович 11 января был назначен главным тренером сборной Азербайджана U21. 

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