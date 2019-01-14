Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Определились помощники главного тренера сборной Азербайджана U21 Милана Обрадовича.
Как сообщает Report, одним из помощников 42-летнего специалиста стал главный тренер дублеров "Сумгайыта" Эльбрус Мамедов.
Другим же помощником М.Обрадовича является украинец. Это - Роман Кожуховский, возглавлявший до приезда в Азербайджан дублеров эстонского клуба "Нымме Калью".
Драгослав Полексич станет помощником нового главного тренера по работе с вратарями.
Отметим, что Милан Обрадович 11 января был назначен главным тренером сборной Азербайджана U21.
Təbriz QuliyevАвтор новости