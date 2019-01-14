Определились помощники главного тренера сборной Азербайджана U21

Сербский специалист будет работать со знакомыми ему тренерами

14 января, 2019 15:16

https://report.az/storage/news/990a01e26228dfef59f095a023fb890e/56fd7b2e-89c7-45e3-a9ed-9847cea798d9_292.jpg Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Определились помощники главного тренера сборной Азербайджана U21 Милана Обрадовича. Как сообщает Report, одним из помощников 42-летнего специалиста стал главный тренер дублеров "Сумгайыта" Эльбрус Мамедов. Другим же помощником М.Обрадовича является украинец. Это - Роман Кожуховский, возглавлявший до приезда в Азербайджан дублеров эстонского клуба "Нымме Калью". Драгослав Полексич станет помощником нового главного тренера по работе с вратарями. Отметим, что Милан Обрадович 11 января был назначен главным тренером сборной Азербайджана U21.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.