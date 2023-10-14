Определились первые три сборные, завоевавшие путевки на ЕВРО-2024

Состоялись очередные матчи VII тура отборочного этапа ЕВРО-2024.

Состоялись очередные матчи VII тура отборочного этапа ЕВРО-2024.

Как передает Report, сборные Бельгии, Португалии и Франции первыми завоевали путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2024 года в Германии.

Сборная Бельгии в своей отборочной группе обыграла Австрию (3:2). В составе победителей точными ударами отметились Ромелу Лукаку и Доди Лукебакио, который оформил дубль. За Австрию мячи забили Конрад Лаймер и Марсель Забитцер. Бельгийцы уже не опустятся ниже второго места, которое дает право поехать на Евро.

Франция обыграла Нидерланды (2:1). Килиан Мбаппе оформил дубль в составе сборной Франции. За Нидерланды отличился Квилиндсхи Хартман. Французы сейчас идут на первом месте в группе. Они уже не опустятся ниже второго места.

Португалия обыграла Словакию (3:2). В составе победителей отличились Гонсалу Рамуш и Криштиану Роналду, который забил два мяча. За словаков отличились Давид Ганцко и Станислав Лоботка. Португалия идет на первом месте в своей отборочной группе.

ЕВРО-2024, отборочный этап

VII тур

13 октября

Группа В

22:45. Ирландия – Греция – 0:2

22:45. Нидерланды – Франция – 1:2

Очки: Франция – 18 очков (6 игр), Греция – 12 (6), Нидерланды – 9 (5), Ирландия – 3 (6), Гибралтар – 0 (5).

Группа F

20:00. Эстония – Азербайджан – 0:2

22:45. Австрия – Бельгия – 2:3

Очки: Бельгия – 16 (6), Австрия – 13 (6), Швеция – 6 (5), Азербайджан – 4 (5), Эстония – 1 (6).

Группа J

22:45. Исландия – Люксембург – 1:1

22:45. Португалия – Словакия – 3:2

22:45. Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2

Очки: Португалия – 21 (7), Словакия – 13 (7), Люксембург – 11 (7), Босния и Герцеговина – 9 (7), Исландия – 7 (7), Лихтенштейн – 0 (7).