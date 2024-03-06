Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА

В Лиге чемпионов УЕФА определились первые четвертьфиналисты.
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Оба мяча в составе победителей забил Килиан Мбаппе (15-я, 56-я минуты), у проигравших отличился Микель Мерино (89).
Вторым четвертьфиналистом Лиги чемпионов стала германская "Бавария". В ответном матче 1/8 финала команда из Мюнхена разгромила итальянский "Лацио" со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Гарри Кейн (38-я, 66-я минуты) и Томас Мюллер (45+2). В первом матче "Лацио" одержал победу со счетом 1:0.
Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.