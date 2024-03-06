О нас

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА В Лиге чемпионов УЕФА определились первые четвертьфиналисты.
Футбол
6 марта 2024 г. 02:04
Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА

В Лиге чемпионов УЕФА определились первые четвертьфиналисты.

Как сообщает Report, французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 на выезде обыграл испанский "Реал Сосьедад" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0.

Оба мяча в составе победителей забил Килиан Мбаппе (15-я, 56-я минуты), у проигравших отличился Микель Мерино (89).

Вторым четвертьфиналистом Лиги чемпионов стала германская "Бавария". В ответном матче 1/8 финала команда из Мюнхена разгромила итальянский "Лацио" со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Гарри Кейн (38-я, 66-я минуты) и Томас Мюллер (45+2). В первом матче "Лацио" одержал победу со счетом 1:0.

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında ilk iki 1/4 finalçı müəyyənləşib

Экслюзивные новости

Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
5 марта 2024 г. 16:33
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
5 марта 2024 г. 15:45
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
5 марта 2024 г. 15:19
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
5 марта 2024 г. 13:46
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
5 марта 2024 г. 12:59
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
5 марта 2024 г. 11:13
Азербайджанский арбитр ФИФА назначен на матч 1/8 финала Лиги конференции УЕФА
Азербайджанский арбитр ФИФА назначен на матч 1/8 финала Лиги конференции УЕФА
4 марта 2024 г. 17:39
Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру
Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру
4 марта 2024 г. 13:08
Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности
Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности
4 марта 2024 г. 12:08
Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики
Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики
1 марта 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi