Определился очередной футбольный матч, который пройдет на Бакинском олимпийском стадионе - ДОПОЛНЕНО

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Товарищеская игра между национальными сборными Азербайджана и Молдовы по футболу состоится на Бакинском олимпийском стадионе.

Об этом Report сообщил директор стадиона Джавид Гараев.

По его словам, матч состоится 17 ноября в 21:00. Дж.Гараев заявил, что подготовительные работы к матчу начнутся с 27 октября.

Отметим, что это будет второй игрой, проведенной на Олимпийском стадионе. Первая игра на арене, вмещающей 69 тыс. зрителей, прошла 10 октября между сборными Азербайджана и Италии в групповом отборочном туре Евро-2016. В данной игре гости одержали победу со счетом 3:1.