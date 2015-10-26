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    Определился очередной футбольный матч, который пройдет на Бакинском олимпийском стадионе - ДОПОЛНЕНО

    Очередная игра азербайджанской сборной также состоится на этой арене

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Товарищеская игра между национальными сборными Азербайджана и Молдовы по футболу состоится на Бакинском олимпийском стадионе.

    Об этом Report сообщил директор стадиона Джавид Гараев. 

    По его словам, матч состоится 17 ноября в 21:00. Дж.Гараев заявил, что подготовительные работы к матчу начнутся с 27 октября.

    Отметим, что это будет второй игрой, проведенной на Олимпийском стадионе. Первая игра на арене, вмещающей 69 тыс. зрителей, прошла 10 октября между сборными Азербайджана и Италии в групповом отборочном туре Евро-2016. В данной игре гости одержали победу со счетом 3:1.

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