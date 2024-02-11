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Определились назначения на игры 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Определились назначения на игры 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу Определились назначения на игры 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
11 февраля 2024 г. 18:06
Определились назначения на игры 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Определились назначения на игры 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, центральную игру тура "Карабах" - "Сабах", которая пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, будет судить Раван Гамзазаде.

Премьер-лига
XXII тур
11 февраля (воскресенье)

19:00. "Карабах" — "Сабах"
Судьи: Раван Гамзазаде, Вусал Мамедов, Ширмамед Мамедов, Кямал Умудлу
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова.

12 февраля (понедельник)

15:00. "Кяпаз" — "Сабаил"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Эйюб Ибрагимов, Асиман Азизли, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Вюсал Алиев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Габалинский городской стадион

13 февраля (вторник)

15:00. "Туран Товуз" — "Габала"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Муслим Алиев, Джамиль Гулиев, Али Алиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Товузский городской стадион

17:15. "Зиря" — "Сумгаит"
Судьи: Турал Гурбанов, Кямран Байрамов, Рахман Имами, Кямранбей Рагимов
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов
Стадион СК "Зиря"

19:30. "Араз-Нахчыван" — "Нефтчи"
Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Теймур Теймуров, Кямран Алиев
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
"Далга Арена".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: XXII turun təyinatları açıqlanıb

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