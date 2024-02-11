Определились назначения на игры 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Определились назначения на игры 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Определились назначения на игры 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , центральную игру тура "Карабах" - "Сабах", которая пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, будет судить Раван Гамзазаде.

Премьер-лига

XXII тур

11 февраля (воскресенье)

19:00. "Карабах" — "Сабах"

Судьи: Раван Гамзазаде, Вусал Мамедов, Ширмамед Мамедов, Кямал Умудлу

VAR: Рауф Аллахвердиев

AVAR: Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова.

12 февраля (понедельник)

15:00. "Кяпаз" — "Сабаил"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Эйюб Ибрагимов, Асиман Азизли, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Вюсал Алиев

Представитель АФФА: Эльман Мусаев

Габалинский городской стадион

13 февраля (вторник)

15:00. "Туран Товуз" — "Габала"

Судьи: Рауф Аллахвердиев, Муслим Алиев, Джамиль Гулиев, Али Алиев

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Нариман Ахундов

Товузский городской стадион

17:15. "Зиря" — "Сумгаит"

Судьи: Турал Гурбанов, Кямран Байрамов, Рахман Имами, Кямранбей Рагимов

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов

Стадион СК "Зиря"

19:30. "Араз-Нахчыван" — "Нефтчи"

Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Теймур Теймуров, Кямран Алиев

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

"Далга Арена".