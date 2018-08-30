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    Определились лучшие игроки в различных номинациях сезона-2017/18 Лиги чемпионов УЕФА

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Определились победители в различных номинациях по итогам сезона 2017-2018 Лиги чемпионов УЕФА.

    Как передает Report, церемония награждения состоялась в день жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов в Монако.

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас признан лучшим вратарём.

    Его одноклубник Рамос признан лучшим защитником, а Лука Модрич лучшим футболистом сезона-2017/18 по версии УЕФА.

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в прошлом сезоне выступал за «Реал» признан лучшим нападающим Лиги чемпионов.

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