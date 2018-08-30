Определились лучшие игроки в различных номинациях сезона-2017/18 Лиги чемпионов УЕФА

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Определились победители в различных номинациях по итогам сезона 2017-2018 Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, церемония награждения состоялась в день жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов в Монако.

Голкипер «Реала» Кейлор Навас признан лучшим вратарём.

Его одноклубник Рамос признан лучшим защитником, а Лука Модрич лучшим футболистом сезона-2017/18 по версии УЕФА.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в прошлом сезоне выступал за «Реал» признан лучшим нападающим Лиги чемпионов.