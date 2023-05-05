Определились команды, прошедшие в полуфинал международного турнира по мини-футболу

Определилась вторая пара, прошедшая в полуфинал международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Определилась вторая пара, прошедшая в полуфинал международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, после матча Чехия-Украина в стадии плей-офф определился и последний полуфиналист.

Одержав победу над соперником со счетом 4:1, чешская команда продолжила борьбу. Сегодня вечером сборная Чехии встретится со сборной Казахстана в борьбе за путевку в финал.

В другой полуфинальной встрече турнира встретятся сборные Азербайджана и Сербии.