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Определились команды, прошедшие в полуфинал международного турнира по мини-футболу

Определились команды, прошедшие в полуфинал международного турнира по мини-футболу Определилась вторая пара, прошедшая в полуфинал международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Футбол
5 мая 2023 г. 15:42
Определились команды, прошедшие в полуфинал международного турнира по мини-футболу

Определилась вторая пара, прошедшая в полуфинал международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, после матча Чехия-Украина в стадии плей-офф определился и последний полуфиналист.

Одержав победу над соперником со счетом 4:1, чешская команда продолжила борьбу. Сегодня вечером сборная Чехии встретится со сборной Казахстана в борьбе за путевку в финал.

В другой полуфинальной встрече турнира встретятся сборные Азербайджана и Сербии.

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Версия на азербайджанском языке “Heydər Əliyev-100” Beynəlxalq Minifutbol Turniri: Yarımfinalın ikinci cütlüyü müəyyənləşib

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