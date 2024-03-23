Определились кандидаты на пост президента АФФА и в Исполнительный комитет структуры

Определились кандидаты на пост президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и в Исполнительный комитет структуры.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт национальной ассоциации, президент АФФА и члены Исполкома будут избраны 2 апреля на очередной отчетно-выборной конференции.
Кандидат в президенты АФФА
1. Ровшан Наджаф – от ПФК "Нефтчи"
Кандидаты в Исполнительный комитет АФФА
Общественное объединение "Профессиональная футбольная лига" – 5 мест
1. Самед Гурбанов – от ПФК "Нефтчи".
2. Фарид Мансуров – от ОО "Профессиональная футбольная лига".
3. Хаял Джафаров – от ФК "Сумгайыт".
4. Гурбан Гурбанов – от ФК "Карабах".
5. Магсуд Адыгёзалов – от ФК "Сабах".
Общественное объединение "Региональные футбольные федерации" – 3 места
1. Эльшад Насиров - от ОО "Западная региональная федерация футбола".
2. Балакиши Гасымов – от ОО "Северная региональная федерация футбола".
3. Сархан Гаджиев - от ОО "Региональные федерации футбола".
Общественное объединение "Общественные футбольные организации" – 2 места
1. Кёнуль Мехтиева - от ОО "Общественные футбольные организации".
2. Заур Ахундов – от Общественного объединения любителей футбола Азербайджана.
Общественное объединение "Отраслевые футбольные федерации" - 2 места
1. Ульви Мансуров – от Федерации футзала Азербайджана.
2. Лейла Халилова - от Федерации студенческого футбола Азербайджана.