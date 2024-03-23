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Определились кандидаты на пост президента АФФА и в Исполнительный комитет структуры

Определились кандидаты на пост президента АФФА и в Исполнительный комитет структуры Определились кандидаты на пост президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и в Исполнительный комитет структуры.
Футбол
23 марта 2024 г. 15:59
Определились кандидаты на пост президента АФФА и в Исполнительный комитет структуры

Определились кандидаты на пост президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и в Исполнительный комитет структуры.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт национальной ассоциации, президент АФФА и члены Исполкома будут избраны 2 апреля на очередной отчетно-выборной конференции.

Кандидат в президенты АФФА

1. Ровшан Наджаф – от ПФК "Нефтчи"

Кандидаты в Исполнительный комитет АФФА

Общественное объединение "Профессиональная футбольная лига" – 5 мест

1. Самед Гурбанов – от ПФК "Нефтчи".

2. Фарид Мансуров – от ОО "Профессиональная футбольная лига".

3. Хаял Джафаров – от ФК "Сумгайыт".

4. Гурбан Гурбанов – от ФК "Карабах".

5. Магсуд Адыгёзалов – от ФК "Сабах".

Общественное объединение "Региональные футбольные федерации" – 3 места

1. Эльшад Насиров - от ОО "Западная региональная федерация футбола".

2. Балакиши Гасымов – от ОО "Северная региональная федерация футбола".

3. Сархан Гаджиев - от ОО "Региональные федерации футбола".

Общественное объединение "Общественные футбольные организации" – 2 места

1. Кёнуль Мехтиева - от ОО "Общественные футбольные организации".

2. Заур Ахундов – от Общественного объединения любителей футбола Азербайджана.

Общественное объединение "Отраслевые футбольные федерации" - 2 места

1. Ульви Мансуров – от Федерации футзала Азербайджана.

2. Лейла Халилова - от Федерации студенческого футбола Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке AFFA prezidentliyinə və İcraiyyə Komitəsinə namizədlər müəyyənləşib

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