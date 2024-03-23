Определились кандидаты на пост президента АФФА и в Исполнительный комитет структуры

Определились кандидаты на пост президента АФФА и в Исполнительный комитет структуры

Определились кандидаты на пост президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и в Исполнительный комитет структуры.

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Определились кандидаты на пост президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и в Исполнительный комитет структуры. Как сообщает Report со ссылкой на сайт национальной ассоциации, президент АФФА и члены Исполкома будут избраны 2 апреля на очередной отчетно-выборной конференции. Кандидат в президенты АФФА 1. Ровшан Наджаф – от ПФК "Нефтчи" Кандидаты в Исполнительный комитет АФФА Общественное объединение "Профессиональная футбольная лига" – 5 мест 1. Самед Гурбанов – от ПФК "Нефтчи". 2. Фарид Мансуров – от ОО "Профессиональная футбольная лига". 3. Хаял Джафаров – от ФК "Сумгайыт". 4. Гурбан Гурбанов – от ФК "Карабах". 5. Магсуд Адыгёзалов – от ФК "Сабах". Общественное объединение "Региональные футбольные федерации" – 3 места 1. Эльшад Насиров - от ОО "Западная региональная федерация футбола". 2. Балакиши Гасымов – от ОО "Северная региональная федерация футбола". 3. Сархан Гаджиев - от ОО "Региональные федерации футбола". Общественное объединение "Общественные футбольные организации" – 2 места 1. Кёнуль Мехтиева - от ОО "Общественные футбольные организации". 2. Заур Ахундов – от Общественного объединения любителей футбола Азербайджана. Общественное объединение "Отраслевые футбольные федерации" - 2 места 1. Ульви Мансуров – от Федерации футзала Азербайджана. 2. Лейла Халилова - от Федерации студенческого футбола Азербайджана. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram