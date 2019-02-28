Определились футболисты, которых "МЮ" намерен приобрести в летнее трансферное окно

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Определились футболисты, которых "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести в летнее трансферное окно.

Как сообщает Report со ссылкой на Talksport, в сферу интересов "красных дьяволов" попали защитник "Наполи" Калиду Кулибали, хавбек "Барселоны" Иван Ракитич и защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака.

Отметим, что в текущем сезоне Кулибали провел 33 матча за "Наполи" и отдал 2 результативные передачи, Ракитич принял участие в 38 встречах в составе "Барселоны", отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми пасами, Ван-Биссака провел 28 матчей за "Кристал Пэлас" и отметился 1 результативной передачей.