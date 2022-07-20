Определились финалисты на звание игрока года в Африке

Африканская конфедерация футбола (CAF) опубликовала список трех финалистов в борьбе за награду "Игрок года в Африке" 2021/22 сезона.

Африканская конфедерация футбола (CAF) опубликовала список трех финалистов в борьбе за награду "Игрок года в Африке" 2021/22 сезона.

Как передает Report Ими стали Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Эдуар Менди (Сенегал, "Челси") и Садио Мане (Сенегал, "Бавария" Мюнхен).

Победитель будет объявлен 21 июля на церемонии в Рабате. Выбирать футболиста, которому достанется награда, будут капитаны и тренеры африканских национальных сборных, члены технического комитета CAF и избранные СМИ.

Мане стал победителем номинации в 2019 году, Салах — 2017 и 2018 годах. В 2020 и 2021 годах премия не вручалась из-за пандемии коронавируса.