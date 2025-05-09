Определились финалисты Лиги конференций УЕФА

В Лиге конференции УЕФА определились финалисты.

В Лиге конференции УЕФА определились финалисты.

Как сообщает Report , в решающем матче встретятся лондонский "Челси" и испанский "Бетис".

"Аристократы" в ответной встрече дома со счетом 1:0 обыграли шведский "Юргорден", в первой игре лондонцы на выезде разгромили соперников - 1:4.

В другой паре "Бетис" в дополнительное время сыграл вничью со счетом 2:2 с итальянской "Фиорентиной", по итогам двух встреч испанцы обыграли соперников со счетом 4:3 и вышли в финал.

Лига конференций УЕФА

1/2 финал, ответные матчи

8 мая

23:00. "Фиорентина" (Италия) - "Бетис" (Испания) - 2:2

Первый матч - 1:2.

23:00. "Челси" (Англия) - "Юргорден" (Швеция) – 1:0

Первый матч - 4:1.

Отметим, что финал Лиги конференций УЕФА пройдет 28 мая в польском Вроцлаве. Последним победителем турнира является греческий "Олимпиакос".