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    Определились финалисты Азиатского кубка

    За кубок будут бороться сборные Южной Кореи и Австралии

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Определились финалисты Азиатского кубка по футболу. Как сообщает Report, за кубок будут бороться сборные Южной Кореи и Австралии.

    В 1/2 финала южнокорейская команда обыграла сборную Ирака со счетом 2:0. А Австралия одержала победу над сборной ОАЭ (2:0) и перешла в финал. Имя победителя Азиатского кубка станет известно 31 января. Игра начнется в 13:00 по бакинскому времени.

    Отметим, что игра между сборными Ирака и ОАЭ запланирована на 30 января.

    Встреча состоится в 13:00 по бакинскому времени.

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