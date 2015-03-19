Определились финалисты 1/4 финала Лиги Европы

Баку. 19 марта.REPORT.AZ/ Сегодня пройдут ответные игры 1/8 финала Лиги Европы по футболу.
Как сообщает Report, игры пройдут в разное время. Первая встреча дня состоится в России. Московское "Динамо" примет итальянский клуб "Наполи".
На первой игре в Италии "Наполи" одержал победу со счетом 3:1, и поэтому сможет выступить в Москве более спокойно. Имеющая в Азербайджане множество болельщиков команда "Бешикташ", сыграв на родине, попытается обыграть клуб "Брюгге". На первой встрече в Бельгии хозяева поля одержали победу с незначительной разницей в счете. По этой причине, на матче-реванше турецкая команда попытается показать более лучший результат.
На очередной интересной игре встретятся команды "Рим" и "Фиорентина", первая встреча которых завершилась ничьей - 1:1. Если "Риму" удастся добиться равенства с ничьей, она сможет перейти в очередной этап.
Что же касается клуба "Фиорентина", он должен забить хотя бы один гол. Встречей будет управлять турецкий рефери Джунейт Чакыр.
Лига Европы, 1/8 финала
Ответные игры
21:00. "Динамо" (Москва, Россия) - "Наполи" (Италия)
Первая игра: 1:3
22:00. "Рим" (Италия) - "Фиорентина" (Италия)
Первая игра: 1:1
22:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Эвертон" (Великобритания)
Первая игра: 1:2
00:05. "Бешикташ" (Турция) - "Брюгге" (Бельгия)
Первая игра: 1:2
00:05 "Торино" (Италия) - "Зенит" (Россия)
Первая игра: 0:2
00:05. "Интер" (Италия) - "Вольфсбург" (Германия)
Первая игра: 1:3
00:05. "Севилья" (Испания) - "Вильярреал" (Испания)
Первая игра: 3:1
00:05. "Аякс" (Голландия) - "Днепр" (Украина)
Первая игра: 0:1
Отметим, что игры 1/4 финала пройдут 16 и 23 апреля.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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