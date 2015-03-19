Определились финалисты 1/4 финала Лиги Европы

Баку. 19 марта.REPORT.AZ/ Сегодня пройдут ответные игры 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, игры пройдут в разное время. Первая встреча дня состоится в России. Московское "Динамо" примет итальянский клуб "Наполи".

На первой игре в Италии "Наполи" одержал победу со счетом 3:1, и поэтому сможет выступить в Москве более спокойно. Имеющая в Азербайджане множество болельщиков команда "Бешикташ", сыграв на родине, попытается обыграть клуб "Брюгге". На первой встрече в Бельгии хозяева поля одержали победу с незначительной разницей в счете. По этой причине, на матче-реванше турецкая команда попытается показать более лучший результат.

На очередной интересной игре встретятся команды "Рим" и "Фиорентина", первая встреча которых завершилась ничьей - 1:1. Если "Риму" удастся добиться равенства с ничьей, она сможет перейти в очередной этап.

Что же касается клуба "Фиорентина", он должен забить хотя бы один гол. Встречей будет управлять турецкий рефери Джунейт Чакыр.

Лига Европы, 1/8 финала

Ответные игры

21:00. "Динамо" (Москва, Россия) - "Наполи" (Италия)

Первая игра: 1:3

22:00. "Рим" (Италия) - "Фиорентина" (Италия)

Первая игра: 1:1

22:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Эвертон" (Великобритания)

Первая игра: 1:2

00:05. "Бешикташ" (Турция) - "Брюгге" (Бельгия)

Первая игра: 1:2

00:05 "Торино" (Италия) - "Зенит" (Россия)

Первая игра: 0:2

00:05. "Интер" (Италия) - "Вольфсбург" (Германия)

Первая игра: 1:3

00:05. "Севилья" (Испания) - "Вильярреал" (Испания)

Первая игра: 3:1

00:05. "Аякс" (Голландия) - "Днепр" (Украина)

Первая игра: 0:1

Отметим, что игры 1/4 финала пройдут 16 и 23 апреля.