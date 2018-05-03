Определились детали контракта Иньесты с китайским клубом

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, объявивший об уходе из испанского футбольного клуба по окончании сезона, получил предложение о трехлетнем контракте на 81 млн евро от китайского "Чунцин Лифань".

Как сообщает Report со ссылкой на sport.es, заключение контракта с китайским клубом сделает 34-летнего Иньесту одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Отмечается, что клуб обязуется выкупить шесть миллионов бутылок вина, которое производит компания Иньесты, на общую сумму 36 млн евро, что станет инвестицией в бизнес испанца.

Отметим, что Иньеста является воспитанником "Барселоны". За основную команду клуба он выступает с 2002 года.

В составе "Барселоны" он становился восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка и семикратным - Суперкубка страны, также в его активе четыре победы в Лиге чемпионов. В текущем сезоне Иньеста провел в разных турнирах 37 матчей, забив один гол.

Сейчас самый дорогой контракт у нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который получает 35 млн евро.