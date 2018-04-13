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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Определились даты проведения ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов по футболу.
Как сообщает Report, встреча между немецкой "Баварией" и испанским "Реал Мадридом" пройдет 25 апреля в Мюнхене. Ответная игра состоится 1 мая.
Английский "Ливерпуль" примет итальянскую "Рому" 24 апреля. Ответная встреча состоится 2 мая.
Отметим, что матчи начнутся в 22:45 по бакинскому времени.
Şamo QuliyevАвтор новости