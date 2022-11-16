Определились арбитры матча Северная Македония - Азербайджан

Названы имена арбитров на матч между сборными Северной Македонии и Азербайджана.
Как сообщает Report, матч обслужит бригада арбитров из Албании.
Главному арбитру Энеа Йоргжи будут помогать лайнсмены Илир Тартарай и Дояндо Мифтари.
Четвертым арбитром будет Йован Качевски из Северной Македонии.
Отметим, что матч состоится 20 ноября на "Национальной арене Тодора Проески" в Скопье, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по бакинскому времени.
Сегодня азербайджанская команда сыграет в гостях у молдавской команды в Кишиневе. Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.