Определились арбитры матча Северная Македония - Азербайджан

Названы имена арбитров на матч между сборными Северной Македонии и Азербайджана.

Названы имена арбитров на матч между сборными Северной Македонии и Азербайджана.

Как сообщает Report, матч обслужит бригада арбитров из Албании.

Главному арбитру Энеа Йоргжи будут помогать лайнсмены Илир Тартарай и Дояндо Мифтари.

Четвертым арбитром будет Йован Качевски из Северной Македонии.

Отметим, что матч состоится 20 ноября на "Национальной арене Тодора Проески" в Скопье, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по бакинскому времени.

Сегодня азербайджанская команда сыграет в гостях у молдавской команды в Кишиневе. Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.