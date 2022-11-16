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Определились арбитры матча Северная Македония - Азербайджан

Определились арбитры матча Северная Македония - Азербайджан Названы имена арбитров на матч между сборными Северной Македонии и Азербайджана.
Футбол
16 ноября 2022 г. 09:44
Определились арбитры матча Северная Македония - Азербайджан

Названы имена арбитров на матч между сборными Северной Македонии и Азербайджана.

Как сообщает Report, матч обслужит бригада арбитров из Албании.

Главному арбитру Энеа Йоргжи будут помогать лайнсмены Илир Тартарай и Дояндо Мифтари.

Четвертым арбитром будет Йован Качевски из Северной Македонии.

Отметим, что матч состоится 20 ноября на "Национальной арене Тодора Проески" в Скопье, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по бакинскому времени.

Сегодня азербайджанская команда сыграет в гостях у молдавской команды в Кишиневе. Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Makedoniya - Azərbaycan oyununun hakimləri bəlli olub

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