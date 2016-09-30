Определились арбитры матча "Габала" - "Карабах"

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Определились все назначения для оставшихся трех матчей VII Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, центральная встреча тура между "Габалой" и "Карабахом" поручена рефери ФИФА Рагиму Гасанову.

Управлявший встречей между итальянским клубом "Рим" и румынским "Астра" в Лиге Европы Алияр Агаев на этом матче и матче между "Нефтчи" и "Кяпяз" выполнит функцию дополнительного помощника судьи.

01 октября (суббота)

"Нефтчи" - "Кяпяз"

Арбитры: Омар Пашаев, Намик Гусейнов, Мехман Махмудов, Нахид Алиев

Дополнительные помощники судей: Алияр Агаев, Рауф Джаббаров

Представитель АФФА: Нувер Хасыев

Судья-инспектор: Ахмедага Джаббаров

Hakim-inspektor: Əhmədağa Cabbarov

стадион "Əlincə Arena", 19:00

"Сумгайыт" - "АЗАЛ"

Арбитры: Ингилаб Мамедов, Эльман Мусаев, Вагиф Мусаев, Азер Аскеров

Дополнительные помощники судей: Эльвин Аскеров, Раван Гамзазаде

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

Судья-инспектор: Керим Агаев

"Kapital Bank Arena", 17:00

02 октября (воскресенье)

"Габала" - "Карабах"

Арбитры: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Акиф Амирали, Джошгун Гасанов

Дополнительные помощники судей: Фариз Юсифов, Алияр Агаев

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов

Габалинский городской стадион, 19:00

Отметим, что все встречи тура будут транслироваться телеканалом CBC Sport.