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    Определились арбитры матча "Габала" - "Карабах"

    Алияр Агаев назначен арбитром двух игр

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Определились все назначения для оставшихся трех матчей VII Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, центральная встреча тура между "Габалой" и "Карабахом" поручена рефери ФИФА Рагиму Гасанову.

    Управлявший встречей между итальянским клубом "Рим" и румынским "Астра" в Лиге Европы Алияр Агаев на этом матче и матче между "Нефтчи" и "Кяпяз" выполнит функцию дополнительного помощника судьи.

    01 октября (суббота)

    "Нефтчи" - "Кяпяз"

    Арбитры: Омар Пашаев, Намик Гусейнов, Мехман Махмудов, Нахид Алиев

    Дополнительные помощники судей: Алияр Агаев, Рауф Джаббаров 

    Представитель АФФА: Нувер Хасыев

    Судья-инспектор: Ахмедага Джаббаров 

    Hakim-inspektor: Əhmədağa Cabbarov

    стадион "Əlincə Arena", 19:00

    "Сумгайыт" - "АЗАЛ"

    Арбитры: Ингилаб Мамедов, Эльман Мусаев, Вагиф Мусаев, Азер Аскеров

    Дополнительные помощники судей: Эльвин Аскеров, Раван Гамзазаде

    Представитель АФФА: Аскер Амиралиев 

    Судья-инспектор: Керим Агаев 

    "Kapital Bank Arena", 17:00

    02 октября (воскресенье)

    "Габала" - "Карабах"

    Арбитры: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Акиф Амирали, Джошгун Гасанов

    Дополнительные помощники судей: Фариз Юсифов, Алияр Агаев 

    Представитель АФФА: Мамедали Мамедов 

    Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов 

    Габалинский городской стадион, 19:00 

    Отметим, что все встречи тура будут транслироваться телеканалом CBC Sport. 

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