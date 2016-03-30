Определились 10 из 16 участников Чемпионата Европы в Баку

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Определился очередной обладатель лицензии на Чемпионат Европы по футболу U-17, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report, это сборная Голландии.

"Оранжевые" в матче последнего тура 4-й группы проиграли сборной Германии со счетом 0:1, однако, несмотря на это, они заняли 2-е место, набрав 4 очка. В результате обе команды получили право на участие в финальном туре, который начнется 5 мая. Таким образом, определились 10 из 16 финалистов.

Отметим, что это право получили также сборные Азербайджана, Англии, Украины, Португалии, Швеции, Бельгии, Италии, Боснии и Герцеговины. Чемпионат Европы продлится до 21 мая.