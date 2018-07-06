 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определилась заявка "Карабаха" для матча с "Олимпией" - СПИСОК

    В списке имя всего одного нападающего

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Стала известна заявка "Карабаха" для матча с "Олимпией" (Словения), встреча с которой предстоит  в I квалификационном раунде Лиги чемпионов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов включил в список имена 4 вратарей, 7 защитников, 9 полузащитников и 1 нападающего. 

    За 24 часа до начала первого матча в заявку можно включить имя еще одного футболиста. 

    Вратари: 1.Ханнес Тур Халльдоурссон, 12. Шахруддин Мухаммедалиев, 13. Вагнер Да Силва, 94. Ниджат Мехбалыев

    Защитники: 4.Рахиль Мамедов, 5. Максим Медведев, 14. Рашад Садыгов, 25. Анси Аголли, 30. Аббас Гусейнов, 52. Якуб Жезничак, 55. Бадави Гусейнов 

    Полузащитники: 2. Гара Гараев, 6. Симеон Славчев, 8. Мичел, 10. Дани Кинтана, 17. Абдуллах Зубир, 18. Исмаил Ибрагимли, 19. Филип Озобич, 77. Дональд Герре, 91. Джошгун Диниев 

    Нападающий: 11. Махир Мадатов

    Отметим, что первый матч пройдет 11 июля на арене "Стожица" в Любляне, а ответная встреча - 18 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi