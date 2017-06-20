Определилась заявка бакинского клуба "Интер" для Лиги Европы - СПИСОК

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Бакинский клуб "Интер" направил в УЕФА заявку для I квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.

Об этом Report сообщил главный тренер команды Заур Сванадзе.

По словам грузинского специалиста, в список из 22 человек включены имена 3 вратарей, 8 защитников, 8 полузащитников и 3 нападающих.

Отметим, что в I квалификационном раунде "Интер" встретится с сербским клубом "Младость".

Вратари

1. Агаев Салахат

13.Садыглы Орхан

16. Закиев Шахин

Защитники

27. Скарлатаке Адриан

2. Ташгын Сертан

22. Гыртымов Илькин

3. Денис Силва Круз

33. Гулиев Тарлан

4. Алхасов Славик

65. Джабир Амирли

66. Мурад Гаялы

Полузащитники

20. Гулузаде Агшин

88. Гулиев Мамед

6. Зяргяров Самир

19. Сеидов Миргусейн

10. Абдуллаев Эльнур

24. Байрамов Фуад

7. Аббасов Мирсахиб

8. Гаджиев Низами

Нападающие

98. Гараев Гара

11. Алиев Рауф

9. Пардис Фарджад-Азад.