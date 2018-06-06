Определилась вероятная прибыль клубов "Габала", "Нефтчи" и "Кешля" от Лиги Европы

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ УЕФА обнародовала схему распределения прибыли в Лиге Европы УЕФА-2018/19 и Суперкубке УЕФА-2018.

Как сообщает Report, валовой доход от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА в сезоне 2017/18 оценивается примерно в 3,25 млрд евро.

Из этой суммы для покрытия организационных расходов, связанных с проведением соревнований, будут вычтены 295 млн, а 7% (227,5 млн) пойдет на выплаты солидарности. Из оставшейся суммы в размере 2,73 млрд 6,5% будет зарезервировано для европейского футбола и останется в УЕФА, а остальные 93,5% будут распределены среди клубов, участвующих в турнирах.

Основываясь на упомянутом выше прогнозируемом доходе и схеме распределения выплат, общий размер выплат участникам еврокубков в сезоне 2018/19 составит 2,55 млрд евро. Из них 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 млн евро пойдут клубам Лиги Европы. Кроме того, из общей доли участников Лиги чемпионов будут осуществлены следующие выплаты:

50 миллионов евро в общую долю участников Лиги Европы; 10 миллионов евро субсидий на выплаты солидарности клубам, которые в сезоне 2018/19 вылетят в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы

Лига Европы УЕФА

Выплаты участникам Лиги Европы УЕФА (от группового этапа до финала)

Прогнозируемая сумма (560 миллионов евро)

Общие выплаты клубам-участникам будут поделены на четыре вида:

- 25% - первоначальные выплаты (140 миллионов евро);

- 30% - фиксированные выплаты на основе спортивных результатов (168 миллионов евро);

- 15% - будет распределено согласно рейтингу, который будет основан на выступлении команд за десятилетний отрезок времени (84 миллиона евро);

- 30% - будет распределено в соответствии с долей маркетингового пула (168 миллионов евро).

Первоначальные выплаты (140 миллионов евро)

Каждый из 48 участников группового этапа получит примерно по 2,62 миллиона евро.

Фиксированные выплаты (168 миллионов евро)

За каждую победу на групповом этапе клуб получит 570 тысяч евро, а ничья принесет 190 тысяч евро. Неиспользованные средства (190 тысяч евро с каждой ничьей) будут суммированы и перераспределены среди клубов, выступающих на групповом этапе, в пропорциональной зависимости от количества одержанных побед.

Каждый победитель группы получит 1 миллион евро, а второе место в группе принесет клубу 500 тысяч евро.

Клубы, вышедшие в плей-офф, могут дополнительно рассчитывать на следующие выплаты:

- участие в 1/16 финала - по 500 тысяч евро

- участие в 1/8 финала - по 1,1 миллиона евро

- участие в 1/4 финала - по 1,5 миллиона евро

- участие в 1/2 финала - по 2,4 миллиона евро

- участие в финале - по 4,5 миллиона евро; победитель дополнительно получит 4 миллиона евро.

Клубы, которые пробьются в Суперкубок УЕФА, получат по 3,5 млн евро. Победитель дополнительно заработает еще один миллион.

Выплаты на основе рейтинга (84 миллиона евро)

Новый рейтинг рассчитан на основе выступлений за десятилетний период. Общие выплаты по "долям коэффициентов" составят 84 миллиона евро, размер одной доли - 71 430 евро. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (71 430 евро). Следующий снизу - две две доли и так далее. То есть клуб с наивысшим рейтингом получит 48 долей (3,42 миллиона евро).

Этот рейтинг можно посмотреть на UEFA.com

Маркетинговый пул (168 миллионов евро)

Эта сумма будет распределена согласно удельному весу каждого конкретного телевизионного рынка, представленного участниками Лиги Европы УЕФА (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими данную ассоциацию.

Выплаты из маркетингового пула рассчитываются после подписания всех контрактов и не раньше окончания турнира, поскольку конкретные призовые для каждого клуба зависят от пяти факторов:

1) реальная сумма маркетингового пула

2) состав участников Лиги Европы-2018/19

3) число клубов каждой ассоциации среди участников Лиги Европы-2018/19

4) место, которое участники Лиги Европы-2018/19 заняли в последнем чемпионате страны

5) результаты каждого клуба в Лиге Европы-2018/19.

Дополнительную информацию по выплатам маркетингового пула УЕФА вышлет клубам напрямую.

Выплаты солидарности

Выплаты солидарности за участие в квалификации клубных турниров УЕФА

Согласно новой системе распределения, выплаты клубам, играющим в квалификации Лиги чемпионов или Лиги Европы, составят 3% от общих доходов плюс дополнительные 10 миллионов евро от клубов Лиги чемпионов. В сумме будет выплачено 107,5 миллиона.

Лига чемпионов - Пути чемпионов и представителей лиг

Каждый чемпион страны, который не попадает в групповой турнир Лиги чемпионов или Лиги Европы, в дополнение к призовым за участие в каждом отборочном раунде получит 260 тысяч евро.

Все клубы, участвовавшие в квалификации Лиги чемпионов и не дошедшие до раунда плей-офф, получат:

- За участие в предварительном раунде - 230 000 евро

- За участие в первом отборочном раунде - 280 000 евро

- За участие во втором отборочном раунде - 380 000 евро

- За участие в третьем отборочном раунде - 480 000 евро (только клубы из Пути чемпионов, поскольку клубы из Пути представителей лиг, выбывшие в этом раунде, автоматически попадают в групповой этап Лиги Европы УЕФА и впоследствии получают призовые от этого турнира)

- Для раунда плей-офф выплаты солидарности не предусмотрены, поскольку клубы будут получать призовые от участия в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА или Лиги Европы УЕФА.

Лига Европы УЕФА - Пути чемпионов и представителей лиг

Все клубы, участвовавшие в квалификации Лиги Европы, получат:

- За участие в предварительном раунде - 220 000 евро

- За участие в первом отборочном раунде - 240 000 евро

- За участие во втором отборочном раунде - 260 000 евро

- За участие в третьем отборочном раунде - 280 000 евро (только клубы из Пути чемпионов, поскольку клубы из Пути представителей лиг, выбывшие в этом раунде, автоматически попадают в групповой этап Лиги Европы УЕФА и впоследствии получают призовые от этого турнира)

- За участие в раунде плей-офф - 300 000 евро (только выбывшим клубам). Для победителей раунда плей-офф выплаты солидарности не предусмотрены, но при этом они получат выплаты за участие в отборочных раундах, если начали борьбу в квалификации на более ранних стадиях.

Выплаты солидарности клубам, которые не квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА/Лиги Европы УЕФА

Выплаты солидарности клубам, не вышедшим в еврокубки, проходят через национальные ассоциации и/или лиги. Эти команды получат 4% от общих доходов двух турниров.

Прогнозируется, что национальные ассоциации и/или лиги получат в сумме 130 млн евро для распределения среди клубов.

Отметим, что в Лиге чемпионов Азербайджан представит победитель Премьер-лиги - "Карабах".

Что касается клубов "Габала", "Нефтчи" и "Кешля", они завоевали путевку в Лигу Европы.