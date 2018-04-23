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    Определилась сборная по футболу, которая первой из участников ЧМ прибудет в Россию

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Сборная Ирана по футболу станет первым участником предстоящего чемпионата мира, который пройдет в России. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер России Виталий Мутко.

    "Сборная Ирана станет первой командой, которая приедет в Россию на чемпионат мира. Они приедут 5 июня", - сообщил Мутко.

    Базой иранской команды на время турнира станет подмосковная Баковка.

    Напомним, что Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Ирана вместе с командами из Испании, Португалии и Марокко попала в группу В.

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