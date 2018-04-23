Определилась сборная по футболу, которая первой из участников ЧМ прибудет в Россию

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Сборная Ирана по футболу станет первым участником предстоящего чемпионата мира, который пройдет в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер России Виталий Мутко.

"Сборная Ирана станет первой командой, которая приедет в Россию на чемпионат мира. Они приедут 5 июня", - сообщил Мутко.

Базой иранской команды на время турнира станет подмосковная Баковка.

Напомним, что Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Ирана вместе с командами из Испании, Португалии и Марокко попала в группу В.