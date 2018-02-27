Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Определилась программа XVIII тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, тур стартует в Гяндже и завершится в Зиря.

Центральная встреча между "Сумгайытом" и "Карабахом" начнется 3 марта в 18:30 на Kapital Bank Arena.

Также представляющая важное значение встреча "Габала" - "Нефтчи" назначена на следующий день на 15:30.

Премьер-лига Азербайджана, XVIII тур

3 марта

15:00. "Кяпяз" - "Сабаиль"

Гянджинский городской стадион

18:30. "Сумгайыт" - "Карабах"

Сумгайыт, Kapital Bank Arena

4 марта

15:30. "Габала" - "Нефтчи"

Габалинский городской стадион

18:00. "Зиря" - "Кешля"

Стадион спортивного комплекса Зиря .