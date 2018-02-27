Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Определилась программа XVIII тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, тур стартует в Гяндже и завершится в Зиря.
Центральная встреча между "Сумгайытом" и "Карабахом" начнется 3 марта в 18:30 на Kapital Bank Arena.
Также представляющая важное значение встреча "Габала" - "Нефтчи" назначена на следующий день на 15:30.
Премьер-лига Азербайджана, XVIII тур
3 марта
15:00. "Кяпяз" - "Сабаиль"
Гянджинский городской стадион
18:30. "Сумгайыт" - "Карабах"
Сумгайыт, Kapital Bank Arena
4 марта
15:30. "Габала" - "Нефтчи"
Габалинский городской стадион
18:00. "Зиря" - "Кешля"
Стадион спортивного комплекса Зиря .
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