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    Определилась программа XVIII тура в Премьер-лиге Азербайджана

    Тур стартует в Гяндже и завершится в Зиря

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Определилась программа XVIII тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, тур стартует в Гяндже и завершится в Зиря.

    Центральная встреча между "Сумгайытом" и "Карабахом" начнется 3 марта в 18:30 на Kapital Bank Arena.

    Также представляющая важное значение встреча "Габала" - "Нефтчи" назначена на следующий день на 15:30.

    Премьер-лига Азербайджана, XVIII тур

    3 марта

    15:00. "Кяпяз" - "Сабаиль"

    Гянджинский городской стадион

    18:30. "Сумгайыт" - "Карабах"

    Сумгайыт, Kapital Bank Arena

    4 марта

    15:30. "Габала" - "Нефтчи"

    Габалинский городской стадион

    18:00. "Зиря" - "Кешля"

    Стадион спортивного комплекса Зиря .

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