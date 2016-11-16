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    Определена повестка заседания Комитета клубов АФФА

    Будут обсуждены случаи насилия представителей команд детских лиг против судей

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Определилась повестка сегодняшнего заседания Комитета клубов АФФА.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании в Boulevard Hotel представители клубов Премьер-лиги Азербайджана обсудят 4 вопроса.

    Вначале будет выслушано предложение АЗАЛ в связи с уточнением числа команд в чемпионате Азербайджана. После этого состоится встреча с сотрудниками технического департамента АФФА. На встрече будет внесена ясность в вопросах в связи с тренерскими курсами. Также будут обсуждены случаи насилия представителей команд детских лиг против судей. Представители клубов рассмотрят также и другие вопросы. 

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